Худяков: Уход Панченко разгрузит зарплатную ведомость «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова»рассказал, почему нападающий командыушел в «Арсенал».

Ранее Худяков подтвердил информацию, что Панченко покинет «Тамбов». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро.

«Решение отпустить Панченко — это, в том числе, разгрузка зарплатной ведомости клуба.

Игроку поступило предложение. Я тоже Кирилла понимаю, ему 30 лет, хочется стабильности.

Скажу так: когда Кирилл к нам приходил, мы заключили договоренность — если ему поступит предложение, которое ему выгодно, он уйдет свободно.

Он хорошо отыграл 10 туров, а мы свои обязательства привыкли выполнять. Никто, конечно, от Кирилла не хотел отказываться. Ни я, ни тренерский штаб…

Без него будет гораздо сложнее», — сказал Худяков «Р-Спорту».

30-летний нападающий присоединился к «Тамбову» на правах свободного агента в августе. За команду он провел 11 матчей в РПЛ и Кубке России, отличившись два раза. 0