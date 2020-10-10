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    Худяков: Уход Панченко разгрузит зарплатную ведомость «Тамбова»

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, почему нападающий команды Кирилл Панченко ушел в «Арсенал».

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    Ранее Худяков подтвердил информацию, что Панченко покинет «Тамбов». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро.

    «Решение отпустить Панченко — это, в том числе, разгрузка зарплатной ведомости клуба.

    Игроку поступило предложение. Я тоже Кирилла понимаю, ему 30 лет, хочется стабильности.

    Скажу так: когда Кирилл к нам приходил, мы заключили договоренность — если ему поступит предложение, которое ему выгодно, он уйдет свободно.

    Он хорошо отыграл 10 туров, а мы свои обязательства привыкли выполнять. Никто, конечно, от Кирилла не хотел отказываться. Ни я, ни тренерский штаб…

    Без него будет гораздо сложнее», — сказал Худяков «Р-Спорту».

    30-летний нападающий присоединился к «Тамбову» на правах свободного агента в августе. За команду он провел 11 матчей в РПЛ и Кубке России, отличившись два раза. 0

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