Черчесов не вызовет игрока на замену Фернандесу

Станислав Черчесов
globallookpress.com
Ранее стало известно, что у игрока ЦСКА подозрение на коронавирус.
«Понятно, что мы с этим столкнулись. Мы не первые, кто с этим столкнулся. Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, благодаря которым мы можем решить проблему.
Готовимся с теми игроками, которые сейчас есть. Перед игрой с венграми будет снова тест на коронавирус. Надеемся, что все те, кто у нас есть, будут на месте.
Если у Джикии, Гильерме и Фернандеса будут отрицательные тесты, то, может быть, мы их снова пригласим. Они также каждый день сдают тесты», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».
11 октября сборная России сыграет с Турцией в Лиге наций, 14 октября встретится с Венгрией. 0