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    Черчесов не вызовет игрока на замену Фернандесу

    Футбол Сборная России Футбол РоссииКоронавирус в спорте
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать игрока на замену защитнику Марио Фернандесу.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Ранее стало известно, что у игрока ЦСКА подозрение на коронавирус.

    «Понятно, что мы с этим столкнулись. Мы не первые, кто с этим столкнулся. Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, благодаря которым мы можем решить проблему.

    Готовимся с теми игроками, которые сейчас есть. Перед игрой с венграми будет снова тест на коронавирус. Надеемся, что все те, кто у нас есть, будут на месте.

    Если у Джикии, Гильерме и Фернандеса будут отрицательные тесты, то, может быть, мы их снова пригласим. Они также каждый день сдают тесты», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

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