Черчесов не вызовет игрока на замену Фернандесу

Главный тренер сборной Россиизаявил, что не будет вызывать игрока на замену защитнику

Ранее стало известно, что у игрока ЦСКА подозрение на коронавирус.

«Понятно, что мы с этим столкнулись. Мы не первые, кто с этим столкнулся. Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, благодаря которым мы можем решить проблему.

Готовимся с теми игроками, которые сейчас есть. Перед игрой с венграми будет снова тест на коронавирус. Надеемся, что все те, кто у нас есть, будут на месте.

Если у Джикии, Гильерме и Фернандеса будут отрицательные тесты, то, может быть, мы их снова пригласим. Они также каждый день сдают тесты», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

11 октября сборная России сыграет с Турцией в Лиге наций, 14 октября встретится с Венгрией. 0