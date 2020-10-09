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    Агент Маньяков: В «Спартаке» рванет трансферная бомба

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    Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что московский «Спартак» в ближайшее время объявит о трансфере звездного игрока.

    Виктор Мозес
    Виктор Мозес

    «Трансферная бомба рванет в "Спартаке". Клуб усиленно работает над покупкой правого защитника высокого уровня.

    После того, как в Европе трансферное окно закрылось, цены на футболистов упали раза в два. Если летом за игрока просили 10 миллионов, то сейчас можно сторговаться за 5-6.

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    • Крутые трансферы в РПЛ — это Ловрен, Вендел, Эджуке, Моро... Эти игроки сделают нашу лигу сильнее. А одним из открытий чемпионата, думаю, станет Лисакович», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус ранее сообщил, что «Спартак» подпишет контракт с защитником лондонского «Челси» Виктором Мозесом, который играет как раз на правом фланге обороны. 0

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