Агент Маньяков: В «Спартаке» рванет трансферная бомба

Футбольный агентзаявил, что московскийв ближайшее время объявит о трансфере звездного игрока.

«Трансферная бомба рванет в "Спартаке". Клуб усиленно работает над покупкой правого защитника высокого уровня.

После того, как в Европе трансферное окно закрылось, цены на футболистов упали раза в два. Если летом за игрока просили 10 миллионов, то сейчас можно сторговаться за 5-6.

Крутые трансферы в РПЛ — это Ловрен, Вендел, Эджуке, Моро... Эти игроки сделают нашу лигу сильнее. А одним из открытий чемпионата, думаю, станет Лисакович», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус ранее сообщил, что «Спартак» подпишет контракт с защитником лондонского «Челси» Виктором Мозесом, который играет как раз на правом фланге обороны. 0