Титов: Нынешняя сборная России — наша гордость

Бывший полузащитник «Спартака»рассказал о своем отношении к сборной России.

«Нынешняя сборная — это наша гордость. В тренерском штабе есть люди, которых я знаю хорошо, очень хорошо, а с кем-то поработал 20 лет в "Спартаке". Поэтому всегда болею, переживаю. Домашний чемпионат мира дал толчок развитию. У нас появился уровень, ниже которого мы не опускаемся. В команде есть дисциплина.

Наконец-то стали появляться футболисты, которые играют за границей. Поскорее бы восстановился Алексей Миранчук. Уже есть (плюс-минус) основной состав, стабильно играющий, приносящий результат.

Стабильность — это очень важная составляющая. Мы видим, что тренерский штаб прекрасно справляется со своими обязанностями. И тут роль Черчесова огромна и важна», — сказал Титов в интервью «АиФ».

Напомним, что сегодня, 8 октября, сборная России сыграет контрольный поединок с национальной командой Швеции. 0