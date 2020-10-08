Тихонов: Думаю, Черчесов сделает выводы по игрокам, которые вышли во втором тайме

Тренерский штаб сборной России должен сделать выводы после поражения в товарищеском матче с командой Швеции (1:2), считает российский тренер

«Конечно, неприятно, что мы дома проигрываем. Плюс мы видели, что составы были неоптимальные, особенно у сборной Швеции в первом тайме.

Но я думаю, что Станислав Саламович [Черчесов] сделает определенные выводы по некоторым игрокам, которые вышли во втором тайме.

Я думаю, что во второй половине матча игра стала более невыразительная», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Следующие два матча сборная России проведет дома в рамках Лиги наций: 11 октября россияне сыграют со сборной Турции, 14 октября — примут команду Венгрии. 0