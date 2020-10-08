ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахОценка клубов АПЛ. «Ливерпуль» все еще фаворит или нас ждет год Моуринью?
  • 21:08
    • Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
  • 19:53
    • Кенин победила Квитову и пробилась в финал «Ролан Гаррос»
  • 18:38
    • Четыре игрока «Интера»заразились коронавирусом
  • 17:50
    • Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты»
  • 17:22
    • Швентек — первая финалистка «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Тихонов: Думаю, Черчесов сделает выводы по игрокам, которые вышли во втором тайме

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Швеции
    Тренерский штаб сборной России должен сделать выводы после поражения в товарищеском матче с командой Швеции (1:2), считает российский тренер Андрей Тихонов.

    Россия — Швеция
    Россия — Швеция

    «Конечно, неприятно, что мы дома проигрываем. Плюс мы видели, что составы были неоптимальные, особенно у сборной Швеции в первом тайме.

    Но я думаю, что Станислав Саламович [Черчесов] сделает определенные выводы по некоторым игрокам, которые вышли во втором тайме.

    Я думаю, что во второй половине матча игра стала более невыразительная», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

    Следующие два матча сборная России проведет дома в рамках Лиги наций: 11 октября россияне сыграют со сборной Турции, 14 октября — примут команду Венгрии. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане и валлийцы сыграют на «меньше»?
  • Англия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Румыны преодолеют исландский барьер?
  • Исландия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдержит ли Кот-д'Ивуар Бельгию?
  • Бельгия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.18
  • Экспресс дня 9 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Англия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1259
  • Общий коэффициент снова перевалил за тысячу
  • 11/10/2020 в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шварцман — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры