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    Джанаев будет защищать ворота России в матче со Швецией

    Россия — Швеция: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Швеции.

    Сослан Джанаев
    Сослан Джанаев

    Россия: Джанаев, Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Газинский, Караваев, Ан. Миранчук, Мостовой, Дзюба.

    Запасные: Шунин, Смольников, Семенов, Черышев, Комличенко, Бакаев, Зобнин, Жиров, Фомин, Соболев, Ионов, Кузяев.

    Швеция: Юнссон, Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема, Джордан Ларссон, Исак.

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    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 2.16, на успех Швеции — 3.90, на ничью — 3.65. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 1

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