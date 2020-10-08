Россия — Швеция: составы, прогноз, коэффициенты

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Швеции.

Россия: Джанаев, Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Газинский, Караваев, Ан. Миранчук, Мостовой, Дзюба.

Запасные: Шунин, Смольников, Семенов, Черышев, Комличенко, Бакаев, Зобнин, Жиров, Фомин, Соболев, Ионов, Кузяев.

Швеция: Юнссон, Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема, Джордан Ларссон, Исак.

Календарь и таблица Лиги наций

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 2.16, на успех Швеции — 3.90, на ничью — 3.65. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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