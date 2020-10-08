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    Устоит ли сборная Россия против Швеции в Москве?

    Россия — Швеция. Прогноз (к. 1.60) и ставки на товарищеский матч по футболу 8 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Швеция
    Россия — Швеция
    В четверг, 8 октября, сборная России на своем поле примет команду Швеции в рамках товарищеского матча. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начнется в 19:15 по московскому времени. Прогноз на Россия — Швеция.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Октября 2020 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 19:15 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

    В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

    Правда оба матча с возглавившей группу Бельгией подопечные Черчесова проиграли, а повержены были такие соперники, как Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовом матче нового сезона Лиги Наций сборная России на своем поле обыграла команду Сербии со счетом 3:1 — дубль оформил Артем Дзюба.

    Во втором сентябрьском матче российская команда в Будапеште удержала победу над командой Венгрии — ведя со счетом 3:2, подопечные Черчесова завершили матч при счете 3:2.

    Сборная Швеции

    Команда в прошлом розыгрыше Лиги Наций выступала в Лиге B и выиграла свою группу(2 победы, 1 ничья, 1 поражение), пробившись в Лигу А, где ей противостоят команды,

    На квалификации к Евро команда не проиграла в 9 из 10 матчей (6 побед, 3 ничьи) и заняла 2-е место в своей группе F, на 5 очков отстав от Испании.

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    • В январе шведы провели контрольный матч с Молдавией, победив на своем поле со счетом 1:0.

    В сентябре сборная Швеции неудачно стартовала в Лиге наций, потерпев на своем поле 2 поражения и не забив при этом ни одного мяча.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В соперниках были сборные Франции (0:1) и Португалии (0:2), входящие в пятерку лучших по рейтингу ФИФА. Сами шведы при этом занимают 18-е место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставки

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 3.15, а на победу Швеции— 3.25.

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    Команды встречались 5 раз, сборная России дважды выиграла, дважды сыграла вничью и раз проиграла (0:2) — в последнем матче. На своем поле россияне победили (1:0) и сыграли вничью (0:0).

    Сборная России со Швецией играет не очень результативно и дома пока не проигрывает. Прогнозируем, что подопечные Черчесова не уступят шведам на своем поле и теперь.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,74 и «обе забьют -нет» за 1,96. 0

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    Россия — Швеция. Прогноз (к. 1.60) и ставки на товарищеский матч по футболу 8 октября 2020 года. Прогноз на Россия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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