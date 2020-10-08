Малафеев: «Зениту» досталась вполне проходимая группа в Лиге чемпионов

Бывший вратарь «Зенита»поделился ожиданиями от выступления петербургского клуба в Лиге чемпионов.

«Группа "Зениту" досталась вполне проходимая, где можно добиваться результата и выходить в плей-офф. Но слабых команд тут нет.

"Локомотиву" совсем не повезло — группа сложнейшая, будет тяжело показать хороший результат. Для них успехом станет третье место.

"Краснодар" вполне способен выйти из группы. Да, "Челси" и "Севилья" — сильные соперники, но "Краснодар" может показать игру, которая приносит результат. Это продемонстрировали их матчи с ПАОКом.

В "Зенит" перешел Вендел, это, конечно, трансфер под Лигу чемпионов. Что касается конкуренции — у "Зенита" плотный график, поэтому, думаю, всем футболистам хватит игрового времени.

То, что не усилили другие позиции, наверное, говорит о том, что тренерский штаб доверяет нынешнему составу, ждет прогресса от тех футболистов, которые есть сейчас.

В целом "Зенит" — хорошо укомплектованная команда» — приводит слова Малафеева «Известия». 0