в гостях переигралв регулярном чемпионате МЛС со счетом 2:1.

Автором победного гола стал новичок «Интера» Гонсало Игуаин, забивший на 81-й минуте. Это первый гол аргентинца в североамериканской лиге. Еще один мяч забил Матиас Пеллегрини.

У «Ред Буллз» отличился Омир Фернандес.

«Интер Майами» находится на 12-м месте в Восточной конференции.

