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    Главный тренер сборной Швеции назвал стартовый состав на матч с Россией за день до игры

    Футбол Сборная Швеции
    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал стартовый состав на контрольную встречу против России.

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

    Форвард «Спартака» Джордан Ларссон и защитник «Рубина» Карл Старфельт выйдут на поле с первых минут.

    Стартовый состав Швеции будет выглядеть следующим образом: Карл-Юхан Юнссон, Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема, Джордан Ларссон, Александр Исак.

    Матч Россия — Швеция пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 8 октября, начало — в 19:15 мск. 0

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