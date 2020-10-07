Главный тренер сборной Швеции назвал стартовый состав на матч с Россией за день до игры

Джордан Ларссон
globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон и защитник «Рубина» Карл Старфельт выйдут на поле с первых минут.
Стартовый состав Швеции будет выглядеть следующим образом: Карл-Юхан Юнссон, Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема, Джордан Ларссон, Александр Исак.
Матч Россия — Швеция пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 8 октября, начало — в 19:15 мск. 0