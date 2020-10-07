Гендиректор «Уфы» Шайбеков: Виноват не один Евсеев, но нужно что-то делать

Генеральный директорпрокомментировал отставкус поста главного тренера команды.

«Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий к друг другу не имеем. Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать», — сказал Шайбеков «Чемпионату».

«Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведем переговоры с претендентом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть».

«Уфа», набрав 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 0