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    Гендиректор «Уфы» Шайбеков: Виноват не один Евсеев, но нужно что-то делать

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    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера команды.

    Ринат Шайбеков
    Ринат Шайбеков

    «Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий к друг другу не имеем. Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать», — сказал Шайбеков «Чемпионату».

    «Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведем переговоры с претендентом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть».

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