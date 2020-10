«Аталанта» заявила Миранчука для участия в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Россиипопал в заявкудля участия в матчах группового этапа Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В список из 25 футболистов также попал арендованный у «Ювентуса» центральный защитник Кристиан Ромеро и бывший форвард ПСВ Сэм Ламмерс.

Ранее по итогам двухдневной инспекции стадиона «Аталанты» УЕФА разрешил клубу выступать в Лиге чемпионов на домашней арене.

Here is the Atalanta list of players registered for the Champions League. Josip Ilicic is included. 💪💙🖤 pic.twitter.com/pcCyoCSuje