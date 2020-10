Полузащитникперешел в, сообщает официальный сайт английского клуба.

Бразилец подписал с «Лидсом» контракт на четыре года. Трансфер правого вингера обошелся «павлинам» ориентировочно в 17 миллионов евро.

В свою очередь бретонцы год назад отдали за него лиссабонскому «Спортингу» 23 миллиона.

🙌 #LUFC are delighted to announce the signing of Brazilian winger Raphinha from @staderennais