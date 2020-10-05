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    Глава РПЛ не исключил вариант закрытия трибун

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    Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном введении ограничений по числу зрителей на матчах чемпионата России.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ.

    На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

    К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим.

    Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между "Спартаком" и "Зенитом". От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс». 0

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