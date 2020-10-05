Кузяев ничего не подписывал с «Локомотивом», он может остаться в «Зените»

Полузащитник сборной Россиидо сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Ранее сообщалось, что Кузяев перешел на правах свободного агента в «Локомотив». По данным Bobsoccer, эта информация не соответствует действительности. 27-летний футболист не подписывал никаких соглашений с «железнодорожниками».

Кузяев все еще может остаться в «Зените». На днях у футболиста состоялась встрече с генеральным директором клуба Александром Медведевым, на которой ему было предложено продлить контракт. Стороны ведут конструктивные переговоры.

В прошлом сезоне Кузяев сыграл за «Зенит» в 20 матчах РПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами. 0