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    Кузяев ничего не подписывал с «Локомотивом», он может остаться в «Зените»

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    Полузащитник сборной России Далер Кузяев до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    Ранее сообщалось, что Кузяев перешел на правах свободного агента в «Локомотив». По данным Bobsoccer, эта информация не соответствует действительности. 27-летний футболист не подписывал никаких соглашений с «железнодорожниками».

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    • Кузяев все еще может остаться в «Зените». На днях у футболиста состоялась встрече с генеральным директором клуба Александром Медведевым, на которой ему было предложено продлить контракт. Стороны ведут конструктивные переговоры.

    В прошлом сезоне Кузяев сыграл за «Зенит» в 20 матчах РПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами. 0

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