«Тамбов» — «АРсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

Тульскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте гостями. Кадири из-за штрафной исполнил казалось простой удар, никакие рикошеты не вмешались, но и они не понадобились — Рыжиков пустил мяч между ног.

На 87-й минуте в ворота тульского клуба был назначен пенальти: Шляков откликнулся на пас в лицевую, к мячу успел, но получил сзади по ногам от Горбатенко.

Валерий Чуперка пробил с «точки» не так и уверенно, но мяч от ноги Левашова всё-таки залетел в ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Арсенал Тула 1:1 Голы: 0:1 Мохаммед Абдул (44'), 1:1 Валерий Чуперка (пенальти) (87') Тамбов: Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин, Гурам Тетрашвили, Евгений Шляков, Александр Каплиенко, Сослан Таказов, Адесойе Ойеволе, Михаил Костюков (Виталий Балашов, 79'), Валерий Чуперка, Кирилл Панченко (German Onugha, 56'), Александр Карапетян (Павел Карасев, 46') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Максим Беляев, Гиа Григалава, Сергей Ткачёв (Владислав Пантелеев, 59'), Юрий Ковалев (Nikolai Zlobin, 74'), Мохаммед Абдул, Кингз Кангва, Георги Костадинов (Artem Sokol, 46'), Даниил Хлусевич (Валерий Громыко, 84'), Александр Ломовицкий (Игорь Горбатенко, 59'), Эванс Кангва Предупреждения: Кингз Кангва (5'), Георги Костадинов (27'), Максим Беляев (78'), Игорь Горбатенко (87'), Nikolai Zlobin (88')

«Тамбов» набрал восемь очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» , имея в активе девять очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостя сыграет против «Ротора», а «Арсенал» на своем поле сыграет против «Урала». 0