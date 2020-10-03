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    «Спартак» и «Зенит» огласили составы

    «Спартак» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ.

    «Спартак» — «Зенит»
    «Спартак» — «Зенит»

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Крал, Урунов, Айртон, Бакаев, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Дзюба, Малком.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Сутормин, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.22, на успех «Спартака» — 3.85, на ничью — 3.65. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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