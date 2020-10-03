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    Тренер «Тамбова»: Обидно пропускать такие голы, но никто от этого не застрахован

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями после домашнего матча 10-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:1) .

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    Туляки провели гол после ошибки вратаря Сергея Рыжикова в конце первого тайма — он пропустил мяч под собой после удара Мохаммеда Кадири.

    «Хорошо начали, первые минут 12-13 встреча проходила по нашему сценарию.

    Но затем пошли необоснованные ошибки на своей половине поля при переходе из обороны в атаку, начали терять мячи — и поэтому игра немного переместилась на нашу половину.

    Плюс очень не понравилось, как сыграли наши нападающие. Из-за их несогласованных действий первый тайм вышел скомканным. Плюс этот гол пропустили.

    А второй тайм — наверное, лучший за время нашей работы. И создали достаточное количество моментов, и были видны страсть, жажда, на поле была команда с характером, которая хотела добиться результата.

    Забили один гол, а могли и еще — и тогда бы вытащили такую игру. Положительный момент — это первый матч, в котором мы отыгрались.

    Уже не в первый раз центральные полузащитники не встречают соперников, мы обращаем на это внимание. В опорной зоне немножко недоработал Чуперка.

    Айртон забивал из штрафной после рикошета, Кучаев — в быстрой атаке, так что все голы немножко разные. А то, что сегодня недоработали в опорной зоне, это да.

    Да вратарская доля такая: нападающий не забьет пять моментов — никто не вспомнит, а голкипер может раз ошибиться — все будут вспоминать полгода.

    Нет, мы полностью доверяем Сергею. Обидно пропускать такие голы, но никто от этого не застрахован», — сказал Первушин «Спорт-Экспрессу». 0

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