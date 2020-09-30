РФС назвал лучших в сезоне-2019/20

, форвард командыи главный тренерпризнаны РФС лучшими клубом, игроком и тренером по итогам сезона-2019/20, сообщает сайт организации.

Питерский клуб в сезоне-2019/20 второй раз подряд стал победителем РПЛ, а Дзюба, забив 17 мячей, разделил звание лучшего бомбардира с партнером по команде Сердаром Азмуном.

В номинации «Надежда», приз за которую получает лучший молодой игрок до 21 года, победил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В прошлом сезоне вратарь провел 27 матчей в российской Премьер-лиге и пропустил 28 мячей.

Награду за вклад в развитие футбола получил бывший нападающий «Ростсельмаша» и СКА из Ростова Виктор Понедельник. 0