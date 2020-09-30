ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа
  • 14:31
    • РФС назвал лучших в сезоне-2019/20
  • 14:16
    • Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос»
  • 16:40
    • Президент РФС пока не видит предпосылок для приостановки РПЛ
  • 15:16
    • Источник: «Динамо» возглавит иностранный специалист
  • 14:46
    • Ротенберг не будет руководить СКА в матче с «Сибирью»
    Все новости спорта

    РФС назвал лучших в сезоне-2019/20

    Футбол Футбол России РПЛ Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Зенит», форвард команды Артем Дзюба и главный тренер Сергей Семак признаны РФС лучшими клубом, игроком и тренером по итогам сезона-2019/20, сообщает сайт организации.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Питерский клуб в сезоне-2019/20 второй раз подряд стал победителем РПЛ, а Дзюба, забив 17 мячей, разделил звание лучшего бомбардира с партнером по команде Сердаром Азмуном.

    В номинации «Надежда», приз за которую получает лучший молодой игрок до 21 года, победил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В прошлом сезоне вратарь провел 27 матчей в российской Премьер-лиге и пропустил 28 мячей.

    Награду за вклад в развитие футбола получил бывший нападающий «Ростсельмаша» и СКА из Ростова Виктор Понедельник. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оставит ли ПАОК «Быков» без Лиги чемпионов?
  • ПАОК — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Воспользуется ли «Боруссия» усталостью «Баварии»?
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Победит ли «МЮ» «Брайтон» во втором матче кряду?
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс 30 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПАОК — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ленинградец — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры