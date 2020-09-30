Конте: Мы вернули авторитет

Главный тренерпрокомментировал разгромную победу надв матче Серии А (5:2).

«Для тренера самое приятное — видеть, что общий подход команды к игре, уровень ее выступлений неизменны, даже когда меняются футболисты. Понимаю, что меня бы критиковали, если бы мы не выиграли, когда я сделал 7 замен в стартовом составе. Такова жизнь тренера.

Парни заслуживают похвалы, давайте не забывать, что "Беневенто" победил в прошлом матче "Сампдорию". Мы нашли правильный подход, но нам еще предстоит поработать.

Мы должны быть воодушевлены тем, что люди видят нас как претендентов на титул. Это означает, что они уважают наш клуб, наших игроков, нашу работу. То, что в нас видят потенциал, должно радовать.

Давайте не забывать, что "Интер" был аутсайдером [чемпионской гонки] на протяжении многих лет. То, что сейчас нас оценивают иначе, означает, что мы вернули авторитет», — приводит слова специалиста Sky Sport Italia. 0