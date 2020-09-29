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    Тренер ПАОКа: Наша цель остается прежней — выход в Лигу чемпионов

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    Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Краснодаром» в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Абел Феррейра
    Абел Феррейра

    «Каждый игрок должен думать о предстоящем матче и ни о чем другом. Мы должны думать о том пути, который проделали с самого начала и должны продолжать работать с той же самоотдачей.

    Когда мы говорим о двух командах, таких как мы и "Краснодар", нельзя сказать, что одна из них является фаворитом.

    У каждой команды есть свои сильные стороны, но наша цель остается прежней — выход в Лигу чемпионов», — цитирует Феррейру пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что на своем поле «Краснодар» обыграл ПАОК со счетом 2:1. Ответная игра состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что победитель противостояния примет участие в групповой стадии Лиги чемпионов. 0

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