Экс-наставник «Урала» отказал «Крыльям Советов»

Самарские» предложилизанять пост главного тренера команды, но специалист ответил отказом, сообщает Sport24.

По данным источника, представители «волжан» предлагали Парфенову зарплату в размере около 1,5 миллиона рублей в месяц. Отмечается, что руководство недовольно работой нынешнего наставника клуба Игоря Осинькина.

Перед самарцами стоит задача вернуться в РПЛ по итогам нынешнего чемпионата. Накануне они сыграли вничью 1:1 в Нижнекамске с «Нефтехимиком», уйдя от поражения на 97-й минуте. После 12 туров «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Последним местом работы Парфенова был екатеринбургский «Урал». В июле этого года он подал в отставку после поражения от «Химок» (1:3) в полуфинале Кубка России. 0