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    «Динамо» проиграло «Химкам»

    «Химки» — «Динамо»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над столичным «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Кухарчук своевременно отпасовал в центр динамовской штрафной, Ломовицкий первым ударом пробить Шунина не сумел, но после сейва вратаря успел к подбору мячу, добавив под перекладину ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Динамо 1:0
    Гол: 1:0 Александр Ломовицкий (19') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Трошечкин, Александр Ломовицкий (Данил Липовой, 79'), Исламбек Куат (Михаил Тихонов, 46'), Кирилл Боженов, Евгений Гапон, Илья Кухарчук, Владимир Дядюн (Мохамед Конате, 79') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев (Константин Рауш, 70'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро (Игорь Школик, 77'), Clinton N'Jie (Вячеслав Грулёв, 46'), Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Николай Комличенко (Сильвестр Игбун, 70') Предупреждения: Исламбек Куат (9'), Роман Евгеньев (42'), Даниил Фомин (43'), Илья Кухарчук (57'), Дмитрий Скопинцев (64'), Егор Данилкин (67'), Брайан Идову (85'), Дмитрий Тихий (90')

    Подмосковный клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. Бело-голубые идут на девятой строчке с 14 очками.

    В следующем туре «Химки» отправится в гости к «Локомотиву», а «Динамо» примет у себя «Краснодар». Обе встречи состоятся 4 октября. 0

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