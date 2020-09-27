«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: счет матча 4:0, обзор голов

в домашнем матче третьего тура английской Премьер-лиги разгромил— 4:0.

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«Молотобойцы» открыли счет на 17-й минуте, когда Джаррод Боуэн вошел в чужую штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

На 57-й минуте Боуэн оформил дубль, удачно сыграв на добивании после того, как мяч отскочил к нему от штанги.

Еще через девять минут отличился Томаш Соучек, точно пробивший головой после навеса с углового.

Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Себастьян Алле.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Вулверхэмптон 4:0 Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (17'), 2:0 Джаррод Боуэн (57'), 3:0 Рауль Хименес (автогол) (66'), 4:0 Sebastien Haller (90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Анджело Огбонна, Райан Фредерикс (Ben Johnson, 49'), Артур Масуаку, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 88'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Sebastien Haller, 88') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Рубен Невеш, Нелсон Семеду (Ki-Jana Hoever, 73'), Жоау Моутинью (Vitinha, 73'), Рубен Винагре, Педру Нету, Рауль Хименес, Адама Траоре (Фабиу Силва, 62') Предупреждение: Конор Коди (51')

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 12-е место (3 очка), а «Вулверхэмптон» — 16-е (3 очка). 0