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    Дзюба: Рад, что его величество атакующий футбол победил

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча с «Уфой» (6:0) в 9-м туре РПЛ.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Конечно, важно было одержать такую победу после непростого матча в Екатеринбурге. Тем более мы помним, в прошлом году мы проиграли им 0:1, потом сыграли 0:0.

    Какая-то недосказанность была с "Уфой", все-таки хотелось вернуть. Мы это не обсуждали, но я у себя в голове это держал.

    "Уфа" — неприятный соперник, очень глубоко садящийся в оборону. В прошлом году мы не смогли ее взломать.

    Часто говорят, и не без основания, что мы тяжело играем с такими автобусами, и я очень рад, что его величество атакующий футбол победил.

    Надеюсь, я доживу до того момента, когда в нашем чемпионате будут играть в более открытый футбол, — мне кажется, от этого все только выиграют», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита». 0

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