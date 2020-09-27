Дзюба: Рад, что его величество атакующий футбол победил

Нападающий «Зенита»подвел итоги матча с(6:0) в 9-м туре РПЛ.

«Конечно, важно было одержать такую победу после непростого матча в Екатеринбурге. Тем более мы помним, в прошлом году мы проиграли им 0:1, потом сыграли 0:0.

Какая-то недосказанность была с "Уфой", все-таки хотелось вернуть. Мы это не обсуждали, но я у себя в голове это держал.

"Уфа" — неприятный соперник, очень глубоко садящийся в оборону. В прошлом году мы не смогли ее взломать.

Часто говорят, и не без основания, что мы тяжело играем с такими автобусами, и я очень рад, что его величество атакующий футбол победил.

Надеюсь, я доживу до того момента, когда в нашем чемпионате будут играть в более открытый футбол, — мне кажется, от этого все только выиграют», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита». 0