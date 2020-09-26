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    Мурзагулов: К Евсееву претензий нет, у нас по-прежнему есть в нем уверенность

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    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом» (0:6).

    «Зенит» — «Уфа»
    «Зенит» — «Уфа»

    «У нас была тяжелая, скомканная предсезонка, в команде много новых игроков.

    К Евсееву претензий нет, потому что мы не брали дорогих игроков, какого-то хорошего материала мы Вадиму Валентиновичу не дали, поэтому по-прежнему в нем уверенность у нас есть.

    По существу о качестве игры можно будет говорить через месяц, а сейчас пока имеем то, что имеем.

    Мы — команда, которая живет по средствам. Какой-то истерики после сегодняшнего поражения у нас нет», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

    Поражение от «Зенита» стало для «Уфы» самым крупным за шесть лет выступлений в российской премьер-лиге, а безвыигрышная серия уфимской команды длится семь туров (пять поражений и две ничьи).

    В трех последних встречах чемпионата уфимцы потерпели три поражения с разницей мячей — 0:9.

    После девяти туров «Уфа» с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 0

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