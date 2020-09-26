ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Уфа»Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
  • 21:59
    • «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром»
  • 18:25
    • «Зенит» разгромил «Уфу», Дзюба оформил хет-трик
  • 21:55
    • Хэт-трик Фуллкруга позволил «Вердеру» победить «Шальке»
  • 21:37
    • «Челси» избежал поражения в матче с «Вест Бромвичем»
  • 19:48
    • «Спартак» одолел «Амур» в домашнем матче КХЛ
    Все новости спорта

    Хэт-трик Фуллкруга позволил «Вердеру» победить «Шальке»

    «Шальке» — «Вердер»: счет 1:3, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Вердер Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Бременский «Вердер» в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги одолел «Шальке» (3:1) благодаря хэт-трику Никласа Фуллкруга.

    Футболисты «Вердера»
    Футболисты «Вердера»

    В первом тайме Фуллкруг позволил «музыкантам» уйти на перерыв с преимуществом в два гола. К 60-й минуте игрок реализовал пенальти, доведя дело до разгрома.

    Лишь под конец игры «кобальтовые» смогли ответить своим голом. Марк Ут на 93-й минуте матча размочил счет. На этот момент его команда уже играла в меньшинстве.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Вердер 1:3
    Голы: 0:1 Niclas Fuellkrug (22'), 0:2 Niclas Fuellkrug (37'), 0:3 Niclas Fuellkrug (пенальти) (59'), 1:3 Марк Ут (90') Шальке 04: Ralf Faehrmann, Озан Кабак, Себастьян Руди, Бенжамен Стамбули (Салиф Сане, 46'), Бастиан Очипка, Омар Маскарель, Марк Ут, Бенито Раман (Ведад Ибишевич, 46'), Набиль Бенталеб, Нассим Буджеллаб, Гонсало Пасьенса Вердер: Иржи Павленка, Людвиг Аугустинсон, Милош Велькович, Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Леонардо Биттенкорт (Йоханнес Эггештайн, 68'), Дави Классен (Кристиан Гросс, 87'), Jean-Manuel Mbom (Юя Осако, 90'), Максимилиан Эггештайн, Niclas Fuellkrug (Дейви Зельке, 68'), Джошуа Сарджент (Тахит Чон, 87') Предупреждения: Гонсало Пасьенса (35'), Бенжамен Стамбули (36'), Марк Ут (38'), Нассим Буджеллаб (55'), Озан Кабак (58'), Набиль Бенталеб (63'), Jean-Manuel Mbom (74'), Дави Классен (78'), Озан Кабак (84')

    После поражения в первом туре «Вердер» набирает очки и выходит на 11-е место. «Шальке» терпит очередную неудачу и остается на дне турнирной таблицы. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли команда Зидана первую победу в сезоне?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Порту» имеет все шансы на успех
  • «Боавишта» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • ЦСКА заставит нервничать болельщиков «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Арсенал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реймс — Пари Сен-Жермен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры