«Шальке» — «Вердер»: счет 1:3, обзор голов

Бременскийв матче 2-го тура немецкой Бундеслиги одолел(3:1) благодаря хэт-трику Никласа Фуллкруга.

В первом тайме Фуллкруг позволил «музыкантам» уйти на перерыв с преимуществом в два гола. К 60-й минуте игрок реализовал пенальти, доведя дело до разгрома.

Лишь под конец игры «кобальтовые» смогли ответить своим голом. Марк Ут на 93-й минуте матча размочил счет. На этот момент его команда уже играла в меньшинстве.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Вердер 1:3 Голы: 0:1 Niclas Fuellkrug (22'), 0:2 Niclas Fuellkrug (37'), 0:3 Niclas Fuellkrug (пенальти) (59'), 1:3 Марк Ут (90') Шальке 04: Ralf Faehrmann, Озан Кабак, Себастьян Руди, Бенжамен Стамбули (Салиф Сане, 46'), Бастиан Очипка, Омар Маскарель, Марк Ут, Бенито Раман (Ведад Ибишевич, 46'), Набиль Бенталеб, Нассим Буджеллаб, Гонсало Пасьенса Вердер: Иржи Павленка, Людвиг Аугустинсон, Милош Велькович, Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Леонардо Биттенкорт (Йоханнес Эггештайн, 68'), Дави Классен (Кристиан Гросс, 87'), Jean-Manuel Mbom (Юя Осако, 90'), Максимилиан Эггештайн, Niclas Fuellkrug (Дейви Зельке, 68'), Джошуа Сарджент (Тахит Чон, 87') Предупреждения: Гонсало Пасьенса (35'), Бенжамен Стамбули (36'), Марк Ут (38'), Нассим Буджеллаб (55'), Озан Кабак (58'), Набиль Бенталеб (63'), Jean-Manuel Mbom (74'), Дави Классен (78'), Озан Кабак (84')

После поражения в первом туре «Вердер» набирает очки и выходит на 11-е место. «Шальке» терпит очередную неудачу и остается на дне турнирной таблицы. 0