«Боруссия» М — «Унион»: счет 1:1, обзор голов

В матче 2-го тура немецкой Бундеслигив Менхенгладбахе сыграла вничью с(1:1).

Маркус Тюрам своим точным ударом приблизил хозяев к победе на 56-й минуте, однако «пони» не удержали победный счет и пропустили на 80-й минуте. Автором мяча стал Нико Шлоттербек.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Унион 1:1 Голы: 1:0 Марку Тюрам (56'), 1:1 Нико Шлоттербек (79') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Марку Тюрам (Оскар Вендт, 70'), Ларс Штиндль, Йонас Хофман, Флориан Нойхаус (Патрик Херрман, 85'), Алассан Плеа (Ханнес Вольф, 75') Унион: Андреас Люте, Нико Шлоттербек, Марвин Фридрих, Робин Кнохе, Мариус Бюльтер (Седрик Тойхерт, 73'), Гриша Прёмель (Себастьян Грисбек, 89'), Кристофер Ленц, Шеральдо Бекер (Маркус Ингвартсен, 57'), Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон, 73'), Роберт Андрих, Тайво Авонийи (Макс Крузе, 57') Предупреждения: Рами Бенсебаини (11'), Кристофер Триммель (64'), Роберт Андрих (90')

«Боруссия» снова не смогла выиграть и пока что она набрала одно очко. «Унион» имеет те же показатели. Команды занимают 14-е и 13-е место соответственно. 0