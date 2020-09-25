Источник: «Химки» вновь хотят подписать Глушакова

Полузащитникможет все-таки оказаться в утверждает «Чемпионат».

Новый тренерский штаб во главе с Игорем Черевченко попытается оформить сделку до конца трансферного окна.

Напомним, что ранее подмосковный клуб уже пытался договориться с футболистом, но тогда стороны не сошлись в финансовом вопросе.

Хавбек в данный момент находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Глушаков выступал за «Ахмат». Он провел за грозненцев 24 матча и забил четыре гола. Футболист также известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». 0