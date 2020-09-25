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    Флик: Пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Германии Бавария Футбол Испании Севилья
    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Севильей» (2:1) а матче за Суперкубок УЕФА.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Хави Мартинес забил победный гол и выиграл матч для нас. Иногда футбол пишет настоящие истории, и эта — красивая. В среду сообщали, что Хави был в Бильбао, а сегодня он забил победный гол.

    У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

    «Бавария» в пятый раз играла в матче за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевала трофей. 0

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