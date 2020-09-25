Флик: Пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) а матче за Суперкубок УЕФА.

«Хави Мартинес забил победный гол и выиграл матч для нас. Иногда футбол пишет настоящие истории, и эта — красивая. В среду сообщали, что Хави был в Бильбао, а сегодня он забил победный гол.

У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

«Бавария» в пятый раз играла в матче за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевала трофей. 0