«Бавария» — «Севилья»: составы, прогноз, коэффициенты

Мюнхенскаяобъявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Сане, Горецка, Лукас, Мюллер, Алаба.

Запасные: Ульрайх, Нюбель, Хави Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.

«Севилья»: Буну, Окампос, Сусо, Хордан, Л. де Йонг, Ракитич, Кунде, Навас, Эскудеро, Диего Карлос, Фернандо.

Запасные: Вацлик, Хави Диас, Серхи Гомес, Гудель, Мунир, Оскар Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.37, на успех «Севильи» — 8.50, на ничью — 5.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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