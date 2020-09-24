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    Горецка выйдет в старте «Баварии» против «Севильи»

    «Бавария» — «Севилья»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Мюнхенская «Бавария» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА.

    «Бавария»
    «Бавария»

    «Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Сане, Горецка, Лукас, Мюллер, Алаба.

    Запасные: Ульрайх, Нюбель, Хави Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.

    «Севилья»: Буну, Окампос, Сусо, Хордан, Л. де Йонг, Ракитич, Кунде, Навас, Эскудеро, Диего Карлос, Фернандо.

    Запасные: Вацлик, Хави Диас, Серхи Гомес, Гудель, Мунир, Оскар Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.37, на успех «Севильи» — 8.50, на ничью — 5.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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