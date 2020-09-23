«Волгарь» — «Иртыш»: счет матча 1:1, обзор голов

Астраханскийна своем поле сыграл вничью с омским(1:1) в матче 11-го тура Первенства ФНЛ.

В составе хозяев голом отметился Дмитрий Воробьев. У гостей отличился новичок Давид Аршакян.

Отметим, что на 54-й минуте был удален защитник омичей Александр Масловский, получивший второе предупреждение за матч.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — Иртыш Омск 1:1 Голы: 0:1 David Arshakyan (19'), 1:1 Dmitri Vorobyov (41') Волгарь: Stanislav Antipin, R.Loktionov, Yury Zhuravlev, Danila Kozlov, Данила Ведерников (Артур Сагитов, 54'), Aleksey Pavlishin, Aleksandr Bolonin, Andrey Mendel (Artem Pogosov, 67'), Yuri Pugachev (Andrey Zenin, 54'), Daniil Poluboyarinov (Viktor Sergeev, 77'), Dmitri Vorobyov (Aleksandr Butenko, 72') Иртыш Омск: Илья Влаимирович Ерёменко, Александр Масловский, Stanislav Mareev, Андрюс Рукас, Геннадий Киселёв, Павел Шакуро, Сергей Подоксёнов, Артур Шлеермахер (Антон Кротов, 64'), Вадим Стеклов (Руслан Гордиенко, 80'), Кирилл Морозов, David Arshakyan Предупреждения: Александр Масловский (7'), Aleksey Pavlishin (9'), Danila Kozlov (29'), Вадим Стеклов (35'), Данила Ведерников (49'), Александр Масловский (54'), Andrey Mendel (62'), Сергей Подоксёнов (63'), Руслан Гордиенко (83')

Астраханцы набрали 11 очков и продолжают занимать 16-е место, «Иртыш» замыкает турнирную таблицу (2 очка).

В следующем туре 27 сентября «Волгарь» на выезде сыграет с брянским «Динамо», а «Иртыш» дома с «Факелом».

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В другом матче отчетного тура «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром-2» — 1:1.

Гол в составе гостей забил полузащитник Жига Шкофлек. У хозяев отличился нападающий Илья Воротников.

Футбол. Россия. ФНЛ Краснодар-2 — Оренбург 1:1 Голы: 0:1 Жига Шкофлек (74'), 1:1 Ilya Vorotnikov (87') Краснодар-2: Денис Адамов, Андрей Ивашин (Ruslan Apekov, 83'), Vitali Stezhko (Ilya Martynov, 64'), Nikolay Bochko (Danil Pelikh, 70'), Vyacheslav Litvinov, Алекс Мацукатов, Vyacheslav Yakimov, Eduard Spertsyan, Arutyun Grigoryan, Магомед-Шапи Сулейманов (Ilya Vorotnikov, 60'), Максим Кутовой (Leon Sabua, 57') Оренбург: Андрей Климович, Михаил Сиваков, Тимур Аюпов (David Bidlovskiy, 90'), Артём Мамин, Андреа Чуканов (Жига Шкофлек, 70'), Андрей Малых, Aleksandr Ektov, Kirill Kaplenko, Nikolay Prudnikov (Денис Ткачук, 60'), Artem Kulishev (Джоэль Фамейе, 60'), Aleksey Skvortsov (Андрей Козлов, 76') Предупреждения: Андрей Малых (27'), Алекс Мацукатов (90'), Danil Pelikh (90'), Ilya Martynov (90')

В настоящий момент «Оренбург» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 27 очков. «Краснодар-2» с 15 очками располагается на 14-й строчке.

Следующий матч команда Марцела Лички проведет с «Балтикой» дома 27 сентября. Коллектив Артема Куликова в этот день сыграет в гостях с «Енисеем». 0