Черчесов прокомментировал перенос матча со Швецией в Москву

Главный тренерпрокомментировал перенос товарищеского матча противв Москву.

«Мы внимательно наблюдали за ситуацией в Швеции, где 8 октября был запланирован контрольный матч со сборной этой страны. И в РФС уже держали в уме вариант проведения этой встречи в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в скандинавии. На оперативное предложение сыграть в России, шведская сторона ответила согласием.

Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелетов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске. График игр будет достаточно плотный, исходя из этого будем строить подготовку», — сказал Черчесов сайту Sport24.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве, начало — в 19.30. Стадион будет объявлен позднее. 0