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    Черчесов прокомментировал перенос матча со Швецией в Москву

    Футбол Футбол России Сборная России Товарищеские матчи Сборная Швеции
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос товарищеского матча против сборной Швеции в Москву.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Мы внимательно наблюдали за ситуацией в Швеции, где 8 октября был запланирован контрольный матч со сборной этой страны. И в РФС уже держали в уме вариант проведения этой встречи в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в скандинавии. На оперативное предложение сыграть в России, шведская сторона ответила согласием.

    Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелетов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске. График игр будет достаточно плотный, исходя из этого будем строить подготовку», — сказал Черчесов сайту Sport24.

    Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве, начало — в 19.30. Стадион будет объявлен позднее. 0

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