Президенту ПСЖ и экс-генсеку ФИФА грозят тюремные сроки

Президенту «Парси Сен-Жермен»и бывшему генеральному секретарю ФИФАгрозят тюремные сроки по делу о коррупции, сообщает L`Equipe

На первом слушании швейцарская прокуратура запросила 28 месяцев тюрьмы для Аль-Хелаифи и три года — для Вальке. По запросу прокуратуры часть срока Аль-Хелаифи будет условной.

Оба чиновника подозреваются в мошенничестве, подделке документов и коррупции.

По информации следствия, президент ПСЖ и по совместительству глава телекорпорации beIN Media Аль-Хелаифи в качестве подкупа помог Вальке приобрести виллу класса «люкс» на Сардинии, взамен получив эксклюзивные права на показ чемпионатов мира 2026 и 2030 годов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Покупка обошлась Аль-Хелаифи в 5 миллионов евро, была оформлена через подставную фирму и передана в пользование экс-генсеку ФИФА.

Уголовное дело против фигурантов было возбуждено генеральной прокуратурой Швейцарии в 2017 году. 0