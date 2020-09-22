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    Президенту ПСЖ и экс-генсеку ФИФА грозят тюремные сроки

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    Президенту «Парси Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелаифи и бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке грозят тюремные сроки по делу о коррупции, сообщает L`Equipe .

    Нассер Аль-Хелаифи
    Нассер Аль-Хелаифи

    На первом слушании швейцарская прокуратура запросила 28 месяцев тюрьмы для Аль-Хелаифи и три года — для Вальке. По запросу прокуратуры часть срока Аль-Хелаифи будет условной.

    Оба чиновника подозреваются в мошенничестве, подделке документов и коррупции.

    По информации следствия, президент ПСЖ и по совместительству глава телекорпорации beIN Media Аль-Хелаифи в качестве подкупа помог Вальке приобрести виллу класса «люкс» на Сардинии, взамен получив эксклюзивные права на показ чемпионатов мира 2026 и 2030 годов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

    Покупка обошлась Аль-Хелаифи в 5 миллионов евро, была оформлена через подставную фирму и передана в пользование экс-генсеку ФИФА.

    Уголовное дело против фигурантов было возбуждено генеральной прокуратурой Швейцарии в 2017 году. 0

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