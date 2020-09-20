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    «Уфа» и ЦСКА объявили стартовые составы

    «Уфа» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Уфы» и ЦСКА на матч 8-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня, 20 сентября.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    Начало встречи — в 14:00 мск.

    «Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Сухов, Безденежных, Бизяк, Голубев, Алиев, Карп, Жамалетдинов.

    Запасные: Чернов, Шафинский, Аликин, Никитин, Тилль, Бородин, Гиоргобиани, Сысуев, Агаларов, Данченко, Емельянов, Фольмер.

    ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Сигурдссон, Бистрович, Тикнизян, Шкурин, Гайч, Чалов.

    Коэффициент на победу «Уфы» — 6,15, на ничью — 3,56, на победу ЦСКА — 1,65.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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