«Уфа» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 8-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня, 20 сентября.

Начало встречи — в 14:00 мск.

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Сухов, Безденежных, Бизяк, Голубев, Алиев, Карп, Жамалетдинов.

Запасные: Чернов, Шафинский, Аликин, Никитин, Тилль, Бородин, Гиоргобиани, Сысуев, Агаларов, Данченко, Емельянов, Фольмер.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Сигурдссон, Бистрович, Тикнизян, Шкурин, Гайч, Чалов.

Коэффициент на победу «Уфы» — 6,15, на ничью — 3,56, на победу ЦСКА — 1,65.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0