«Уфа» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч РПЛ 20 сентября 2020 года

В матче 8-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» сыграет против ЦСКА на стадионе «Нефтяник». Соперники встретятся 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — ЦСКА.

«Уфа»

«Горожане» падают все ниже. Они не могут победить пяти туров, при это в сезоне команда одержала всего одну победу. В итоге сейчас клуб занимает 13 место, а активе команды Вадима Евсеева 5 пунктов.

«Уфа» проиграла 3 из четырех последних матчей в РПЛ. Хозяева скрутились от «Тамбова» 0:2, «Ростова» 0:1 и «Рубина» 0:3. Лишь ничья с московским «Динамо» (1:1) разбавляет эти результаты.

Успехом это конечно не назовешь, нов се же уфимцы победу одержали. Это случилось в матче Кубка России с «Ленинградцем». Там был минимальный результат 1:0. До этого коллектив побеждал тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

В домашних стенах команда себя сейчас чувствует неуверенно, поскольку уже 8 игр подряд подопечные Евсеева остаются без побед.

ЦСКА

«Армейцы» находятся в еврокубковой зоне на 4-й позиции. У команды Виктора Гончаренко набрали 13 очков. Гостям желательно победить, поскольку «Рубин» всего в двух очках от их позиции. Ну и в случае осечки «Спартака» или «Сочи» «красно-синие» выйдут на второе или третье место.

ЦСКА выиграл два последних матча в РПЛ. Коллектив обыграл «Ахмат» 3:0 и, самое главное, «Спартак» 3:1. Перед этим была ничья с «Краснодаром» (1:1). Также отметим товарищеский поединок с тульским «Арсеналом», который подопечные Гончаренко выиграли со счетом 1:0.

«Армейцы» забивали в восьми матчах подряд. Чаще всего это два или три мяча. 6 из 8 игр с участием команды заканчивались с тоталом больше 2.5.

По-прежнему травмирован Кирилл Набабкин. Есть вопросы по готовности Алана Дзагоева.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 6.70 «Уфа» является андердогом противостояния. Победу ЦСКА предлагают за 1.67. За 3.65 дают ничью.

«Уфа» очень разочаровывает в последнее время. Затяжная серия без побед явно давит на хозяев и победа в Кубке над слабым соперником точно не добавляет уверенности. ЦСКА же выступает довольно стабильно. Есть некоторые недочеты но в основном команда берет свое.

В новом сезоне «армейцы» отличаются от собственного образца сезона прошлого. Сейчас у них есть шанс подняться по турнирной таблице. Мы ставим на победу ЦСКА. 0