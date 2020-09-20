«Уфа» — ЦСКА: счет матча — 0:1, обзор гола

В 8-м туре Российской Премьер-лигипринималана стадионе

«Армейцы» одержали минимальную победу.

Счет в матче был открыт на 64-й минуте — Кристиан Бистрович воплотил в забитый мяч передачу Федора Чалова. Этот гол остался единственным в игре.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — ЦСКА 0:1 Гол: 0:1 Кристиян Бистрович (65') Уфа: Александр Беленов, Боян Йокич, Йонуц Неделчяру, Джемал Табидзе, Кэтэлин Карп, Артём Голубев (Nikolay Giorgobiani, 70'), Александр Сухов (Олег Данченко, 83'), Азер Алиев, Игорь Безденежных (Данила Емельянов, 58'), Ловро Бизяк (Оливье Тилл, 69'), Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 83') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Никола Влашич, Бактийор Зайнутдинов (Наяир Тикнизян, 78'), Константин Кучаев (Фёдор Чалов, 61'), Константин Марадишвили (Кристиян Бистрович, 61'), Иван Обляков, Чидера Эджук (Арнор Сигурдссон, 78') Предупреждения: Константин Марадишвили (16'), Игорь Безденежных (32'), Кэтэлин Карп (61'), Кристиян Бистрович (89')

ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на второе место в РПЛ. «Уфа» (5 очков) занимает 14-ю позицию. 0