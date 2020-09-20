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    «Спартак» обыграл «Рубин», заканчивая матч в меньшинстве

    «Рубин» — «Спартак»: счет 0:2, обзор голов

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    В матче 8-го тура РПЛ «Рубин» на своем стадионе проиграл «Спартаку» со счетом 0:2.

    Джордан Ларссон и Сэмюэль Жиго
    Джордан Ларссон и Сэмюэль Жиго

    Первый мяч был забит на 4-й минуте поединка. Джордан Ларссон пробил по отскочившему к нему мяч прямо с линии штрафной зоны. Мяч попал прямо в верхний правый угол.

    Второй гол «Спартака» оформил защитник «Рубина» Михаил Меркулов. После навеса с левого фланга никто не достал передачу, в том числе и вратарь. Футболист не ожидал такого исхода и не смог выбить снаряд. Круглый попал ему в ногу и отскочил в сетку ворот.

    На 61-й минуте поединка Павел Маслов получил вторую желтую карточку и оставил «красно-белых» в меньшинстве. Однако хозяева это преимущество не использовали.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Джордан Ларссон (4'), 0:2 Михаил Мер (автогол) (21') Рубин: Никита Медведев, Карл Старфельт (Солтмурад Бакаев, 77'), Михаил Мер (Филип Уремович, 53'), Силвие Бегич, Александр Зуев (Иван Игнатьев, 67'), Дарко Йевтич, Олег Шатов, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Оливер Абильгор, Джордже Деспотович Спартак: Александр Максименко, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Павел Маслов, Айртон Лукас, Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Андрей Ещенко, 77'), Зелимхан Бакаев (Остон Урунов, 76'), Джордан Ларссон (Илья Гапонов, 62'), Эсекьель Понсе (Александр Соболев, 88') Предупреждения: Хвича Кварацхелия (24'), Оливер Абильгор (29'), Павел Маслов (30'), Михаил Мер (47'), Павел Маслов (61'), Александр Максименко (61'), Остон Урунов (81'), Денис Макаров (90')

    «Спартак» набрал 3 очка и вышел на второе место в таблице с 17 очками. «Рубин» остается на 6-й позиции с 11 баллами. 0

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