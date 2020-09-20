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    «Лейпциг» дома обыграл «Майнц»

    «Лейпциг» — «Майнц»: счет 3:1, обзор голов

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    «Лейпциг» Юлиана Нагельсманна выиграл у «Майнца» (3:1) в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги.

    Игроки «Лейпцига»
    Игроки «Лейпцига»

    Счет открыл Эмиль Форсберг. Шведский полузащитник реализовал пенальти на 17-й минуте. Спустя 4 минуте Юссуф Поульсен закрепил успех.

    Жан-Филип Матета заставил хозяев понервничать, сократив разрыв в счете. Однако через несколько минут Амаду Хайдара снова увеличил отрыв от соперника.

    Бундеслига. 1-й тур
    «Лейпциг» — «Майнц» — 3:1
    Голы: 1:0 — 17, пенальти Форсберг, 2:0 — 21 Поульсен, 2:1 — 48 Матета, 3:1 — 51 Айдара«Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Айдара (Мукиеле, 90), Адамс, Ольмо (Хван Хи Чхан, 69), Кампль (Хенрихс, 77), Форсберг (Нкунку, 77), Поульсен«Майнц»: Центнер, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински, Баку, Баррейро, Латца (Тауэр, 86), Квайсон (Боэтиюс, 68), Матета (Небель, 90), Онисиво (Абасс, 87), Буркардт (Озтуналы, 68)Предупреждения: Матета (30), Латца (58), Поульсен (64)

    «Лейпциг» стартовал с победы и набрал первые 3 очка. Команде предстоит встреча с «Байером» в туре втором. «Майнц» сыграет против «Штутгарта». 0

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