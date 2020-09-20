«Лестер» — «Бернли»: счет матча 4:2, обзор голов

в домашнем матче второго тура английской Премьер-лиги обыграл— 4:2.

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Счет на 10-й минуте открыли гости, когда последовал навес с фланга в штрафную на Криса Вуда, тот грудью принял мяч, после чего мощным ударом прошил Каспера Шмейхеля.

«Лисы» отыгрались спустя десять минут в быстрой контратаке. Джейми Варди в чужой штрафной сделал пас на Тимоти Кастаня, тот передачей нашел Харви Барнса, который в касание поразил угол ворот.

На 50-й минуте «Лестер» вышел вперед благодаря автоголу Эрика Питерса, случайно срезавшего мяч в свои ворота.

На 61-й минуте хозяева развили свой успех усилиями Джеймса Джастина, который с пары метров расстрелял Ника Поупа.

Затем последовал ответ «Бернли». На 73-й минуте Дуайт Макнил выполнил навес со штрафного, а Джимми Данн точно пробил головой.

И все же последний точный удар остался за «лисами». На 79-й минуте гол забил Деннис Прат, нанеся точный удар с линии штрафной площади.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Бёрнли 4:2 Голы: 0:1 Крис Вуд (10'), 1:1 Харви Льюис Барнс (20'), 2:1 Эрик Питерс (автогол) (50'), 3:1 Джеймс Джастин (61'), 3:2 Jimmy Dunne (73'), 4:2 Деннис Прает (79') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сёюнджю, Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Харви Льюис Барнс (Уэс Морган, 90'), Айосе Перес (Джеймс Мэддисон, 62'), Нампалис Менди, Деннис Прает (Марк Олбрайтон, 83'), Джейми Варди Бёрнли: Ник Поуп (Матей Выдра, 70'), Чарли Тейлор, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Jimmy Dunne, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди (Эрик Питерс, 40'), Эшли Вествуд, Крис Вуд, Ник Поуп (Матей Выдра, 70') Предупреждения: Ник Поуп (8'), Нампалис Менди (25'), Филлип Бардсли (90')

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает первое место (6 очков), а «Бернли» — 14-е (0 очков). 0