«Лестер» — «Бернли»: счет матча 4:2, обзор голов

Счет на 10-й минуте открыли гости, когда последовал навес с фланга в штрафную на Криса Вуда, тот грудью принял мяч, после чего мощным ударом прошил Каспера Шмейхеля.
«Лисы» отыгрались спустя десять минут в быстрой контратаке. Джейми Варди в чужой штрафной сделал пас на Тимоти Кастаня, тот передачей нашел Харви Барнса, который в касание поразил угол ворот.
На 50-й минуте «Лестер» вышел вперед благодаря автоголу Эрика Питерса, случайно срезавшего мяч в свои ворота.
На 61-й минуте хозяева развили свой успех усилиями Джеймса Джастина, который с пары метров расстрелял Ника Поупа.
Затем последовал ответ «Бернли». На 73-й минуте Дуайт Макнил выполнил навес со штрафного, а Джимми Данн точно пробил головой.
И все же последний точный удар остался за «лисами». На 79-й минуте гол забил Деннис Прат, нанеся точный удар с линии штрафной площади.
В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает первое место (6 очков), а «Бернли» — 14-е (0 очков). 0