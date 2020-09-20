«Челси» — «Ливерпуль»: счет 0:2, обзор голов

В матче 2-го тура английской Премьер-лигиобыграл2:0 благодаря дубль Садио Мане.

Первый гол гости забили на 50-й минуте. Фирмино и Салах на правом фланге сыграли в стенку. Бразилец точно навесил на Мане и тот головой отправил мяч в дальний угол.

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Второй мяч вингер забил спустя 4 минуты, когда Кепа Аррисабалага допустил ошибку, обрезавшись прямо у вратарской зоны. Мане перехватил мяч и отправил его в сетку.

На исход игры в значительной мере повлияло удаление Андреаса Кристенсена, который покинул поле под завесу первого тайма.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Садио Мане (50'), 0:2 Садио Мане (54') Челси: Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Рис Джеймс, Жоржиньо (Тэмми Абрахам, 79'), N'Golo Kante, Матео Ковачич (Росс Баркли, 79'), Тимо Вернер, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Фикайо Томори, 46') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 64'), Джордан Хендерсон (Тьяго Алькантара, 46'), Роберто Фирмино (Такуми Минамино, 86'), Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждение: Андреас Кристенсен (44') Удаление: Андреас Кристенсен (45')

«Челси» потерпел первое поражение в сезоне и занял 10-е место. У «Ливерпуля» 6 оков в двух матчах, однако «красные» пока третье. 0