«МЮ» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Шлупп от левого края штрафной из-под Линделёфа прострелил на дальний угол вратарской «МЮ», откуда Таунсенд здорово пробил под штангу, поймав де Хеа на противоходе.

На 70-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти — после удара Айю мяч задел руку Линделёфа.

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Айю с короткого разбега пробил с 11-метровой отметки в левый нижний от себя угол ворот — де Хеа в прыжке дотянулся до мяча.

Однако голкипер не выдержал линию ворот и удар пришлось перебить. Уилфрид Заха уверенно пробил с «точки» в верхний угол ворот — на этот раз Де Хеа не выручил.

На 80-й минуте «МЮ» отквитал один мяч. После простого навеса в штрафную гостей мяч от ноги Уорда отскочил ван де Беку, который аккуратным ударом пробил точно в дальний нижний угол ворот.

А на 85-й минуте Заха получил передачу у штрафной, чуть улучшил позицию и пробил между Линделёфом и Магуайром — мяч нашёл место в воротах «МЮ».

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:3 Голы: 0:1 Эндрос Таунсенд (7'), 0:2 Уилфрид Заха (пенальти) (74'), 1:2 Донни ван де Бек (80'), 1:3 Уилфрид Заха (85') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Тимоти Фосу-Менса (Odion Ighalo, 81'), Поль Погба (Донни ван де Бек, 67'), Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Мэйсон Гринвуд, 46'), Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Шейку Куйяте, Мамаду Сако, Tyrick Mitchell, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп (Эберечи Эзе, 75'), Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти (Лука Миливоевич, 88'), Джордан Айю (Миши Батшуайи, 81'), Уилфрид Заха Предупреждения: Джоэл Уорд (55'), Тимоти Фосу-Менса (58'), Гарри Магуайр (64')

«Кристал Пэлас», обыгравший в первом туре «Саутгемптон», одержал вторую победу подряд. 26 сентября лондонцы на своем поле примут «Эвертон».

Матч первого тура с участием «МЮ» был перенесен, а 26 сентября команда Оле-Гуннара Сульшера сыграет в гостях с «Брайтоном». 0