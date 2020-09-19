«МЮ» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 7-й минуте открыли гости. Шлупп от левого края штрафной из-под Линделёфа прострелил на дальний угол вратарской «МЮ», откуда Таунсенд здорово пробил под штангу, поймав де Хеа на противоходе.
На 70-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти — после удара Айю мяч задел руку Линделёфа.
Айю с короткого разбега пробил с 11-метровой отметки в левый нижний от себя угол ворот — де Хеа в прыжке дотянулся до мяча.
Однако голкипер не выдержал линию ворот и удар пришлось перебить. Уилфрид Заха уверенно пробил с «точки» в верхний угол ворот — на этот раз Де Хеа не выручил.
На 80-й минуте «МЮ» отквитал один мяч. После простого навеса в штрафную гостей мяч от ноги Уорда отскочил ван де Беку, который аккуратным ударом пробил точно в дальний нижний угол ворот.
А на 85-й минуте Заха получил передачу у штрафной, чуть улучшил позицию и пробил между Линделёфом и Магуайром — мяч нашёл место в воротах «МЮ».
«Кристал Пэлас», обыгравший в первом туре «Саутгемптон», одержал вторую победу подряд. 26 сентября лондонцы на своем поле примут «Эвертон».
Матч первого тура с участием «МЮ» был перенесен, а 26 сентября команда Оле-Гуннара Сульшера сыграет в гостях с «Брайтоном». 0