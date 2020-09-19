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    «Ланс» обыграл «Бордо»

    «Ланс» — «Бордо»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ланс Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 4-го тура чемпионата Франции «Ланс» одержал домашнюю победу над «Бордо» со счетом 2:1.

    «Ланс» обыграл «Бордо»
    «Ланс» обыграл «Бордо»

    На 47-й счет открыл камерунский форвард хозяев Игнатиус Ганаго, а на 59-й Гаэль Какута реализовал пенальти, удвоив преимущество «Ланса».

    На исходе компенсированного времени Самуэль Калу Оджим сократил отставание гостей (90+5).

    С 58-й минуте футболисты «Бордо» играли вдесятером — за второе предупреждение был удален защитник Поль Байсс.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Бордо 2:1
    Голы: 1:0 Иньятиус Ганаго (47'), 2:0 Гаэль Какута (пенальти) (59'), 2:1 Самуэль Калу (90') Ланс: Жан-Луи Лека, Факундо Медина, Стивен Фортеш, Жонатан Гради, Иссиага Силла, Гаэль Какута (Тони Маурисио, 87'), Jonathan Clauss (Исмаэль Бура, 75'), Янник Каюзак, Шейк Омар Траоре (Секо Фофана, 63'), Флорьян Сотока (Симон Банза, 75'), Иньятиус Ганаго (Корентен Жан, 75') Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Лорис Бенито, Поль Байсс, Отавио, Николя де Превиль (Джош Майя, 82'), Юссуф Сабали, Тома Башич (Ясин Адли, 25'), Реми Уден (Самуэль Калу, 82'), Джимми Бриан (Пабло, 60'), Хван Ый Чо (Рубен Пардо, 82') Предупреждения: Стивен Фортеш (7'), Отавио (9'), Поль Байсс (18'), Шейк Омар Траоре (21'), Факундо Медина (40'), Жонатан Гради (53'), Лорис Бенито (76'), Корентен Жан (85'), Джош Майя (90') Удаление: Поль Байсс (58')

    «Ланс» занимает второе место в Лиге 1. В четырех турах кроваво-золотые набрали девять очков. «Бордо», имея пять очков, находится на 11-й строчке таблицы чемпионата Франции.

    27 сентября состоятся матчи «Ним» — «Ланс» и «Бордо» — «Ницца». 0

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