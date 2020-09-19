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    «Крылья Советов» разгромили «Иртыш», Гынсарь оформил дубль

    «Иртыш» — «Крылья Советов»: счет матча 0:4, обзор голов

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    Омский «Иртыш» потерпел домашнее поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура первенства ФНЛ.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    На 10-й минуте счет открыл Иван Сергеев, на 45-й отличился Егор Голенков. Во втором тайме дубль оформил молдавский нападающий Раду Гынсарь (76 и 83).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Иртыш Омск — Крылья Советов 0:4
    Голы: 0:1 Ivan Sergeyev (10'), 0:2 Егор Голенков (45'), 0:3 Раду Гынсарь (76'), 0:4 Раду Гынсарь (83') Иртыш Омск: Даниил Авдюшкин, Александр Крикуненко, Андрюс Рукас, Александр Кербс (Артём Третьяков, 56'), Сергей Подоксёнов (Александр Масловский, 68'), Геннадий Киселёв, Антон Кротов (Евгений Кузнецов, 74'), Павел Шакуро, Кирилл Морозов (Никита Жустьев, 80'), Артур Шлеермахер, Руслан Гордиенко (Николай Дергачёв, 68') Крылья Советов: Ivan Lomaev, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Мехди Зеффан (Aleksandru Gatcan, 71'), Sergei Bozhin, Denis Yakuba, Maksim Vityugov (Aleksandr Soldatenkov, 79'), Anton Zinkovskiy, Дмитрий Кабутов (Yuri Gorshkov, 52'), Ivan Sergeyev (Dmitri Tsypchenko, 65'), Егор Голенков (Раду Гынсарь, 70')

    «Крылья Советов», одержав четыре победы подряд, занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков.

    «Иртыш» потерпел шестое поражения подряд и находится на последнем 22-м месте, имея лишь одно очко после десяти туров.

    Прогнозы на ФНЛ

    В другом матче отчетного тура брянское «Динамо» дожало ивановский «Текстильщик» — 1:0.

    Победный мяч был забит хозяевами за несколько минут до конца основного времени — отличился вышедший на замену в концовке хавбек Николай Мараев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо Брянск — Текстильщик Иваново 1:0
    Гол: 1:0 Nikolay Maraev (86') Динамо Брянск: Aleksey Kuznetsov, Pavel Baranov (Alexander Novikov, 90'), Valery Sorokin, A.Shebanov, Grigori Chirkin, Danil Luppa, Vladislav Drogunov, Dmitri Pikatov (Aleksandr Tsiberkin, 73'), Aleksandr Kryuchkov, Sergey Karetnik, Daniil Agureev (Nikolay Maraev, 82') Текстильщик Иваново: Алексей Смирнов, Александр Солодков, Денис Фомин, Сергей Обивалин, Алексей Губочкин, Владислав Сысуев, Максим Батов (Евгений Маричев, 65'), Илья Мосейчук (Алексей Горюшкин, 67'), Александр Агеев (Максим Сидоров, 75'), Хызыр Аппаев, Максим Бачинский (Адиль Мухаметзянов, 85') Предупреждения: Sergey Karetnik (13'), Сергей Обивалин (16'), Илья Мосейчук (21'), Daniil Agureev (25'), Денис Фомин (45'), Pavel Baranov (69'), Хызыр Аппаев (83'), Danil Luppa (84'), Владислав Сысуев (86')

    23 сентября состоятся матчи «Волгарь» — «Иртыш» и «Крылья Советов» — «Динамо-Брянск». 0

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