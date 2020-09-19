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    • Бартомеу назвал наличие Месси «залогом успеха»
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    Бартомеу назвал наличие Месси «залогом успеха»

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    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, почему сохранил в составе команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

    Жозеп Бартомеу
    Жозеп Бартомеу

    Форвард хотел уйти минувшим летом, но клуб его не отпустил.

    «Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси — залог успеха.

    Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Расторжение контракта необходимо обсуждать дома.

    Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома», — цитирует Бартомеу Marca.

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