Бартомеу назвал наличие Месси «залогом успеха»

Жозеп Бартомеу
globallookpress.com
Форвард хотел уйти минувшим летом, но клуб его не отпустил.
«Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси — залог успеха.
Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Расторжение контракта необходимо обсуждать дома.
Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома», — цитирует Бартомеу Marca.
Как пишут СМИ, отношения между Бартомеу и Месси остаются напряженными. Они до сих пор не разговаривают, в том числе и по телефону. 0