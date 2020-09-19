Бартомеу назвал наличие Месси «залогом успеха»

Президент «Барселоны»рассказал, почему сохранил в составе команды аргентинского нападающего

Форвард хотел уйти минувшим летом, но клуб его не отпустил.

«Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси — залог успеха.

Я не буду вступать в какие-либо споры с капитаном. Расторжение контракта необходимо обсуждать дома.

Нужно поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами. Лучший игрок в мире должен быть дома», — цитирует Бартомеу Marca.

Как пишут СМИ, отношения между Бартомеу и Месси остаются напряженными. Они до сих пор не разговаривают, в том числе и по телефону. 0