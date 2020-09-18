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    Месси рискует пропустить матч с «Реалом»

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    Из-за вызова Лионеля Месси в сборную Аргентины на матчи с Эквадором и Боливией (8 и 13 октября), капитан «Барселоны» рискует пропустить ряд матчей в чемпионате Испании.

    Лионеля Месси
    Лионеля Месси

    Это связано с тем, что испанское правительство требует 14-дневного карантина для тех, кто прибывает из Южной Америки.

    Теперь, если Месси прибудет в Каталонию 14 октября, то сможет присоединиться к своим коллегам только в начале ноября, таким образом пропуская матчи с «Хетафе» (18 октября), «Реалом» (25 октября) и «Алавесом» (1 ноября).

    Как отмечается, официальные лица «Барселоны» пытаются урегулировать с Аргентинской федерацией данную ситуацию, поскольку главный тренер сборной Лионель Скалони настаивает на том, чтобы 33-летний нападающий сыграл за национальную команду в предстоящих играх отбора к ЧМ-2022. 0

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