«Арсенал» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче второго тура английской Премьер-лиги одолел— 2:1.

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«Канониры» открыли счет на 25-й минуте, когда Букайо Сака сделал передачу в штрафную, Пьер-Эмерик Обамеянг дошел до лицевой и мягко навесил в центр, а Александр Ляказетт головой переправил мяч в сетку.

«Молотобойцы» отыгрались в быстрой контратаке под занавес первого тайма. Джаррод Боуэн сделал пас в штрафную на Райана Фредерикса, тот прострелил в центр, а Майкл Антонио сыграл на опережение и переправил мяч в цель.

Подопечным Микеля Артеты удалось вырвать победу в дерби на 86-й минуте. Эдвард Нкетиа в падении поразил незащищенные ворота после передачи Даниеля Себальоса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Вест Хэм 2:1 Голы: 1:0 Александр Ляказетт (25'), 1:1 Майкл Антонио (45'), 2:1 Эдвард Нкетиа (85') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Габриэл, Rob Holding, Зеад Колашинац, Эктор Бельерин, Букайо Сака (Давид Луис, 89'), Даниель Себальос, Виллиан (Николя Пепе, 64'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Гранит Джака, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 77') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Пабло Форнальс (Sebastien Haller, 89'), Джаррод Боуэн (Андрей Ярмоленко, 83'), Райан Фредерикс, Артур Масуаку (Фелипе Андерсон, 90'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Предупреждение: Райан Фредерикс (40')

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает второе место (6 очков), а «Вест Хэм» — 18-е (0 очков). 0