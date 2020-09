Игуаин перешел в «Интер Майами»

Аргентинский нападающийподписал контракт с клубом MLS

Американский клуб объявил об этом в Twitter и сопроводил анонс приветственным роликом.

«Без лишних слов… Добро пожаловать в "Интер Майами", Гонсало Игуаин!» — говорится в приветствии клуба.

Without further ado…

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq