ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
  • 16:05
    • Жеребьевка Лиги Европы: все пары раунда плей-офф квалификации
  • 15:34
    • Жеребьевка Лиги Европы: «Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в раунде плей-офф
  • 17:13
    • Игуаин перешел в «Интер Майами»
  • 09:41
    • Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится из-за коронавируса в волгоградском клубе
  • 11:04
    • «Зенит» возобновил переговоры по трансферу Де Пауля
    Все новости спорта

    Игуаин перешел в «Интер Майами»

    Футбол Трансферы Ювентус Серия A Футбол Италии MLS Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин подписал контракт с клубом MLS «Интер Майами».

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин

    Американский клуб объявил об этом в Twitter и сопроводил анонс приветственным роликом.

    «Без лишних слов… Добро пожаловать в "Интер Майами", Гонсало Игуаин!» — говорится в приветствии клуба.

    Напомним, 17 сентября «Ювентус» и Игуаин расторгли контакт по обоюдному согласию. 32-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента.

    Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бекхэм. В текущем розыгрыше MLS клуб набрал всего 8 очков за 11 туров и занимает последнее место в Восточной конференции.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как начнут новый сезон чемпионы Германии?
  • «Бавария» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Краснодар» добудет полноценную победу?
  • «Краснодар» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Лион» постарается прервать серию без побед
  • «Лион» — «Ним». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лион — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры