Игуаин перешел в «Интер Майами»

Аргентинский нападающийподписал контракт с клубом MLS

Американский клуб объявил об этом в Twitter и сопроводил анонс приветственным роликом.

«Без лишних слов… Добро пожаловать в "Интер Майами", Гонсало Игуаин!» — говорится в приветствии клуба.

Without further ado…

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020

Напомним, 17 сентября «Ювентус» и Игуаин расторгли контакт по обоюдному согласию. 32-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бекхэм. В текущем розыгрыше MLS клуб набрал всего 8 очков за 11 туров и занимает последнее место в Восточной конференции.

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