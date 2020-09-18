Игуаин перешел в «Интер Майами»

Гонсало Игуаин
globallookpress.com
Американский клуб объявил об этом в Twitter и сопроводил анонс приветственным роликом.
«Без лишних слов… Добро пожаловать в "Интер Майами", Гонсало Игуаин!» — говорится в приветствии клуба.
Without further ado…— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020
Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq
Напомним, 17 сентября «Ювентус» и Игуаин расторгли контакт по обоюдному согласию. 32-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента.
Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бекхэм. В текущем розыгрыше MLS клуб набрал всего 8 очков за 11 туров и занимает последнее место в Восточной конференции.