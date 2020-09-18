В «Бешикташе» зафиксирована вспышка коронавируса

на своем сайте сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в команде.

В заявлении сказано, что сразу 12 членов клуба подхватили COVID-19: семь игроков и пять сотрудников технического персонала. Имена заболевших не уточняются.

На прошлой неделе коронавирус был выявлен у тренера стамбульского клуба Сержа Ялчина. Специалист немедленно был помещен на карантин.

«Бешикташ» должен 19 сентября принять «Антальяспор» в чемпионате Турции, а 24 сентября — португальский «Риу Аве» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. 0