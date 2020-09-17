Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед матчем отбора Лиги Европы

Главный тренер московского «Динамо»поделился ожиданиями от встречи с тбилисскимв квалификации Лиги Европы.

Игра состоится 17 сентября в Грузии.

«Ответственность всегда есть — состоит противостояние из одного матча или двух. Понятно, что мы стартуем в Лиге Европы после долгого перерыва. Игра ответственная и важная, но мы готовы.

Чувствуется ли повышенное внимание к матчу в Грузии? Да, на пресс-конференции было много народу и вопросы интересные задавались. Чувствуется приближение футбола, жаль, что игра состоится без зрителей.

У "Локомотива" техничные и быстрые футболисты, которые здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы. Команда непростая. Но ее можно и нужно обыгрывать.

Впечатления от местного стадиона? Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, поле… Давно я такое не видел. В далекие года такие поля были.

Тем удивительнее, честно говоря, наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо». 0