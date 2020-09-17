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    Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед матчем отбора Лиги Европы

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    Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от встречи с тбилисским «Локомотивом» в квалификации Лиги Европы.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    Игра состоится 17 сентября в Грузии.

    «Ответственность всегда есть — состоит противостояние из одного матча или двух. Понятно, что мы стартуем в Лиге Европы после долгого перерыва. Игра ответственная и важная, но мы готовы.

    Чувствуется ли повышенное внимание к матчу в Грузии? Да, на пресс-конференции было много народу и вопросы интересные задавались. Чувствуется приближение футбола, жаль, что игра состоится без зрителей.

    У "Локомотива" техничные и быстрые футболисты, которые здорово переходят из обороны в атаку, хорошо используют свои шансы. Команда непростая. Но ее можно и нужно обыгрывать.

    Впечатления от местного стадиона? Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, поле… Давно я такое не видел. В далекие года такие поля были.

    Тем удивительнее, честно говоря, наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, поэтому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо». 0

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